Milan, Calabria si allena a parte: ritorno in gruppo a Dubai

Milan, Calabria pronto per Dubai

Come riportato da Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport, ci sono novità per quanto riguarda Davide Calabria. Il capitano rossonero, in questo periodo di allenamenti a Milanello, continuerà con i suoi allenamenti personalizzato. Il rientro in gruppo del terzino destro è previsto quando i rossoneri arriveranno a Dubai per la tounée. Il rientro del difensore potrebbe dare a Stefano Pioli la possibilità di rimettere al centro della difesa Pierre Kalulu, riformando la coppia di centrali con Tomori. Una coppia che aveva dominato la chiusura della scorsa stagione. Milan, Rafael Leao: “Arriveranno altri gol”. Indizio sul rinnovo?