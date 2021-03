Milan, cala la valutazione di Romagnoli: ecco quanto costa il capitano

Il brutto momento di Alessio Romagnoli si riflette anche nella sua valutazione di mercato: ecco a quanto corrisponde il calo

Alessio Romagnoli, attualmente infortunato, non sta trascorrendo di certo il miglior momento della sua carriera. Il capitano del Milan ha accusato un evidente calo di rendimento in questa stagione che, inevitabilmente, si è riflettuto sulla sua valutazione di mercato. Come riporta il noto portale 'Transfermarkt', il difensore rossonero fa parte della top 10 dei giocatori di Serie A che hanno abbassato di più la propria valutazione. Romagnoli, al quinto posto in classifica, ha subito un ridimensionamento di 6 milioni di euro, arrivando ad un valore totale di 30 milioni di euro. Intanto Baresi, vicepresidente del Milan, svela il futuro di Tomori.