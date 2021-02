Milan, Cagni: “Tonali mi ha deluso, non lo capisco. Se sei forte non sbagli”

Milan, Cagni deluso da Tonali

Luigi Cagni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘TMW Radio’. L’allenatore non ha dubbi sul giovane talento che ha deluso di più in questa stagione: si tratta di Sandro Tonali. Ecco la spiegazione:

Da chi è rimasto deluso tra i giovani in stagione?

"Sono stato deluso da un giocatore, che è Tonali. Non ce la faccio a capire. L'ho conosciuto e avrei scommesso anche io su di lui. Nel suo ruolo devi volere la palla. Lui ha fatto così a Brescia e a Milano no. Questo vuol dire che non ha carattere, anche se spero di sbagliarmi. Se se forte non sbagli".