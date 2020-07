Milan-Cagliari, Rafael Leao sarà titolare. Pioli punta su di lui per il futuro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Complice una partita ininfluente per la classifica, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha svelato in conferenza stampa che domani sera, contro il Cagliari, Rafael Leao sarà titolare.

Considerando infatti la squalifica di Ante Rebic, il portoghese avrà la possibilità di mettersi in luce dal primo minuto nella sua posizione preferita, cioè quella di esterno offensivo sinistro nel 4-2-3-1. Pioli punta su di lui, ma il tecnico vuole risposte importanti da Rafael Leao, che comunque in questa seconda parte di stagione ha dimostrato di aver cambiato passo.

Se consideriamo infatti le partite post-lockdown, Rafael Leao è sempre entrato in maniera convincente in campo. Basta guardare i numeri. Fino al 22 giugno, infatti, l’attaccante aveva segnato solo due gol (Fiorentina e Cagliari),mentre dopo la ripresa ne ha già segnati già quattro (Lecce, Spal, Juventus e Sampdoria), tutti entrando dalla panchina. Insomma, è chiaro che non stiamo vedendo più il Rafael Leao svogliato e svagato che si è visto nella prima parte di stagione. Merito di Ibrahimovic ma non solo.

Il futuro? Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile scambio con la Fiorentina, ma la sensazione è che il Milan punti fortemente su Rafael Leao nella prossima stagione. Il portoghese ha dimostrato a sprazzi il suo talento, ma come ha detto Pioli qualche tempo fa: “Il vero Leao lo vedremo l’anno prossimo”. Staremo a vedere, intanto l’ex Lille vuole concludere domani nel migliore dei modi una stagione iniziata male ma che tutto sommato è proseguita nel migliore dei modi, considerando che stiamo parlando di un classe 1999. Il talento c’è, ora tocca a Leao dimostrarlo con sempre maggiore continuità.

TONALI, IL SUO FUTURO E’ SCRITTO, CONTINUA A LEGGERE >>>