Milan-Cagliari, positivo il bilancio dei rossoneri con l’arbitro Serra

Domenica sera è in programma Milan-Cagliari, partita valida per la seconda giornata di Serie A. Positivi i precedenti dei rossoneri con l'arbitro Marco Serra, della sezione di Torino. Il 39enne ha diretto il Milan in due occasioni contro lo Spezia il 4 ottobre 2020 e contro lo stesso Cagliari l’1 agosto 2020. Due vittorie per i rossoneri, entrambe a San Siro e per 3-0. Intanto domani sbarca Bakayoko. E non è finita qui per il Milan...