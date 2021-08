Milan-Cagliari, Pellegri subito convocato: andrà in panchina | News

Pietro Pellegri, neo acquisto rossonero, si è allenato anche questa mattina a Milanello. L'attaccante andrà in panchina contro il Cagliari

Pietro Pellegri corre veloce verso il debutto con il Milan. Come viene riportato da Sky Sport, infatti, l'attaccante ha svolto questa mattina il secondo allenamento agli ordini di Pioli. Ieri l'ex Monaco aveva partecipato all'amichevole contro la Primavera di Giunti. Tutto lascia pensare dunque che Pellegri possa andare in panchina in occasione di Milan-Cagliari, gara che si giocherà domenica sera a San Siro. Titolare ovviamente Olivier Giroud, che cerca il suo primo gol in gare ufficiali con la maglia rossonera.Intanto Pellegri parla in conferenza stampa: segui con noi LIVE la conferenza stampa.