Milan-Cagliari, nel pre partita ci saranno i cori della Curva Sud | PM News

Nel prepartita di Milan-Cagliari a San Siro verranno trasmessi dagli altoparlanti i cori della Curva Sud per caricare la squadra

Milan-Cagliari, in programma domenica sera, può diventare la gara decisiva per l'accesso in Champions League. Per caricare l'ambiente il club rossonero, insieme a Radio 105 ha pensato ad un'iniziativa speciale. Nel pre partita a San Siro, infatti, verranno trasmessi i cori della Curva Sud dagli altoparlanti dello stadio. I cori verranno alternatati alla musica di Radio 105. Un modo speciale per portare i tifosi nuovamente allo stadio, caricando anche i giocatori che scenderanno in campo. La speranza è che si possa festeggiare, tutti insieme, l'ingresso matematico in Champions League. Intanto Mario Ielpo, nella nostra intervista esclusiva, parla del calciomercato del Milan.