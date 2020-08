Milan-Cagliari, Ibrahimovic: obiettivo doppia cifra in Serie A

MILAN-CAGLIARI ULTIME NEWS – (fonte: acmilan.com)

“Sono 18 anni che Zlatan non conclude una stagione agonistica senza andare in doppia cifra. All’epoca, stagione 2001-2002, aveva appena compiuto 20 anni e giocava nell’Ajax. Lo score finale era stato di 6 gol in campionato, 1 in coppa d’Olanda e 2 nelle coppe europee, per un totale di 9 reti complessive. Tanto che si parlava di lui come di un attaccante forte, tecnico, tattico, ma non da 20 gol a stagione. Poi il registro è cambiato.

La crescita in termini d’esperienza, la cura Capello, ed ecco che Zlatan di stagioni senza doppia cifra, con la sola eccezione dei mesi del lungo infortunio al Manchester United, non ne ha più fatte. Anche in questa stagione rossonera Ibra è a quota 10, fra i 9 centri in campionato e la rete in Coppa Italia contro il Torino.

Ma Ibra è un perfezionista e la doppia cifra in termini di gol c’è nella stagione, ma non in campionato. Oltre al 2001-02 con l’Ajax, solo nel 2005-06 Zlatan era rimasto sotto i 10 gol in una sua squadra in campionato, ovvero nella sua ultima stagione bianconera, con 7 reti. E visto che il suo primo gol nella sua seconda avventura rossonera, Ibra lo ha segnato a Cagliari, il grande Svedese vorrebbe chiudere bene proprio contro il Cagliari, con tutto il rispetto per la squadra di Walter Zenga.

Almeno un altro gol, per raggiungere la doppia cifra solo in campionato, per chiudere il cerchio della stagione come si deve. Ricordiamo che ad oggi la sua stagione più prolifica è stata l’ultima con il PSG, 2015-16, con 38 gol in campionato e 50 in gare ufficiali”.

