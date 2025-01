Top News Milan: calciomercato turbolento tra Walker e Rashford. Su Okafor…

Oggi, domenica 12 gennaio 2025, i principali quotidiani, sia sportivi che non, stanno dedicando un’attenzione particolare al Milan, reduce da un brutto pareggio contro il Cagliari a San Siro. Dopo il trionfo in Supercoppa Italiana, che ha galvanizzato l’ambiente rossonero, tutti si aspettavano una prestazione degna di nota, che purtroppo non è arrivata. Nonostante gli occhi puntati su Sergio Conceicao, non è da tralasciare l'aspetto legato al calciomercato. Andiamo a scoprire insieme le notizie più rilevanti che stanno occupando le prime pagine dei giornali e quelle riportate su PianetaMilan.it. PROSSIMA SCHEDA>>>