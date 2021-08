Milan-Cagliari, Baiocchini: “Bakayoko? Difficile possa andare in panchina”

Manuele Baiocchini, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato dell'eventuale presenza di Tiemoué Bakayoko per il match Milan-Cagliari

Manuele Baiocchini, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato dell'eventuale presenza di Tiemoué Bakayoko per il match Milan-Cagliari. Ecco perché è difficile che il francese venga convocato: "Bakayoko era atteso in giornata ma arriverà domani per svolgere le visite mediche. Difficilmente sarà a disposizione di Pioli per il Cagliari, anche se il Milan ha lavorato in questo senso. Magari andrà allo stadio, se ci saranno i tempi tecnici potrà andare in panchina, ma è complicato".