Milan, parlano Cafu, Maldini e Sheva. Calciomercato, all in su Ziyech

Tante notizie, sui quotidiani sportivi e non soltanto, sul Milan nella mattinata di oggi, lunedì 28 novembre 2022. Con la Serie A ferma, è il calciomercato a tenere banco per quanto riguarda le vicende rossonere. Oltre che, naturalmente, le prestazioni dei calciatori del Diavolo ai Mondiali in Qatar. Vediamo, dunque, le news più importanti, curiose e interessanti pubblicate finora su 'PianetaMilan.it'.