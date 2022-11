Quotidiani sportivi, le prime pagine: Mondiali, mercato e Serie A

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 28 novembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 28 novembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Kylian Mbappé, l'uomo d'oro di questi Mondiali in Qatar. L'attaccante del PSG vale una follia: il Real Madrid è sempre alla finestra per lui. Mentre il Brasile recrimina per via degli infortuni di Danilo e Neymar, pareggio 1-1 tra Spagna e Germania. Reti di Álvaro Morata e Niclas Füllkrug: i tedeschi restano in corsa per la qualificazione al turno successivo. Il Marocco batte il Belgio per 2-0 inguaiando la Nazionale di Roberto Martínez. Torna Romelu Lukaku ma non basta. Scontri, purtroppo, a Bruxelles tra i tifosi delle differenti nazionali. Non poteva mancare, poi, il calciomercato e, in particolare, focus su tre possibili rinforzi di Milan, Juventus e Inter per gennaio. Nello specifico, Hakim Ziyech (Chelsea) per i rossoneri, Joakim Mæhle (Atalanta) per i bianconeri e Adrien Truffert (Rennes) per i nerazzurri.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 28 novembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei Mondiali in Qatar e, nella fattispecie, della situazione - delicata - di Belgio e Germania. I 'Diavoli Rossi' hanno ritrovato Romelu Lukaku, ma in occasione della sconfitta 0-2 contro il Marocco: l'ultima gara del girone, contro la Croazia, sarà un vero e proprio dentro e fuori per entrambe. I tedeschi, invece, pareggiano 1-1 contro la Spagna, con Niclas Füllkrug che risponde ad Álvaro Morata. 'Die Mannschaft', però, è ancora ultima nel suo girone e, per passare, dovrà superare la Costa Rica auspicando che gli iberici facciano lo stesso contro il Giappone. Oggi in programma due grandi partite, Brasile-Svizzera alle ore 17:00 e Portogallo-Uruguay alle ore 20:00: i bomber Richarlison e Cristiano Ronaldo preparano il 'volo-qualificazione'. Chiosa parlando di Gabriel Martinelli, attaccante della 'Seleção' con il passaporto italiano e dei cannonieri del torneo, Kylian Mbappé (Francia) ed Enner Valencia (Ecuador).

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 28 novembre 2022

Infine 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole del Presidente Andrea Agnelli sul futuro della Juventus e, in particolare, dei tanti giovani lanciati dalla Next Gen, come, ad esempio, Nicolò Fagioli e Fabio Miretti. Innesti dal settore giovanile che, di fatto, va ad integrare le operazioni di calciomercato della 'Vecchia Signora'. Anche il Torino può cogliere un'occasione per gennaio, ma dall'estero: c'è il sì del Fenerbahçe al prestito dell'attaccante uruguaiano Diego Rossi. In Serie B, con la sconfitta sul campo del Perugia, rischia l'esonero il tecnico del Genoa, il tedesco Alexander Blessin. Ampio spazio, poi, ai Mondiali in Qatar. Pareggio tra Spagna e Germania (1-1): apre Álvaro Morata, impatta Niclas Füllkrug. Tedeschi ancora in corsa per la qualificazione. Si complica la strada del Belgio, battuto 0-2 dal Marocco e va a casa il Canada, superato (1-4) dalla Croazia. Oggi in campo alle ore 17:00 il Brasile contro la Svizzera e, prima, alle ore 11:00, la Serbia di Dušan Vlahović contro il Camerun.