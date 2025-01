Milan, caccia all’attaccante: ok Giménez, ma perché non Vlahovic?

Milan, fari puntati su Giménez del Feyenoord — Sino a questo momento, nella stagione attuale, ha complessivamente collezionato 17 presenze, 13 gol e 3 assist. Per i rossoneri, date le premesse, potrebbe essere una soluzione ma naturalmente andrebbe fatta cassa per poter provare a portarlo a Milano. Giovane e di talento, con margini di crescita, Gimenez è in cima alla lista dei nomi interessanti per la squadra allenata da Sergio Conceicao.

Tuttavia viene in mente quella che potrebbe essere (e almeno per adesso lo è) una suggestione fantasiosa che porta al nome di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo non ha ancora rinnovato con la Juventus e il suo contratto ha scadenza fissata al 30 giugno 2026. Al momento, non sembrano esserci passi in avanti circa un eventuale proseguimento del rapporto con la 'Vecchia Signora'.

Suggestione Vlahovic: non rinnoverà con la Juventus — Probabilmente, a pesare sulle mosse di entrambe le parti è anche la questione legata all’ingaggio percepito dal serbo che dovrebbe arrivare a 12 milioni di euro netti l'anno la prossima stagione. Dunque, essendo ancora poco chiare le cose tra Vlahovic e la Juventus sotto questo punto di vista e se il giocatore non dovesse lasciare Torino in questa sessione di mercato ... chissà che il Milan non possa pensare anche a lui in ottica estiva.

Vlahovic conosce il campionato italiano e ha dimostrato qualità e fermezza davanti alla porta avversaria, anche se ultimamente non sta vivendo uno dei suoi migliori periodi. Tuttavia, già dai tempi della Fiorentina, il suo fiuto per il gol e la sua professionalità lasciavano ben sperare e hanno rappresentato un ottimo biglietto da visita.

Chissà che in futuro non possa diventare un'idea concreta — Pertanto, quella che al momento appare essere una suggestione, in futuro chissà che non possa diventare invece una concreta idea. Naturalmente, non dipenderà semplicemente dal Milan ma soprattutto dalle dinamiche legate al rinnovo eventuale del contratto che lega Vlahovic alla Juventus e dal calciomercato.

Di certo c'è, invece, che i rossoneri dovrebbero provare a rinforzare il reparto avanzato della rosa a disposizione di Conceicao. Le strade ci sono, vedremo quali saranno più percorribili.