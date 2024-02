Milan, buone notizie per Pioli: due rientri importanti in vista dell’Atalanta

Arrivano buone notizie per Stefano Pioli, tecnico del Milan. Ecco due rientri fondamentali per la sfida con l'Atalanta

Stefano Pioli , tecnico del Milan , può sorridere in vista della sfida con l' Atalanta . L'allenatore emiliano ritrova due importanti pedine difensive.

Secondo quanti riportato da Sky Sport, infatti, Pierre Kalulu e Davide Calabria hanno smaltito completamente i rispettivi infortuni e torneranno tra i convocati per la gara con l'Atalanta, in programma domani sera alle ore 20:45 a San Siro. Ancora leggermente indietro di condizione Fikayo Tomori, l'inglese non sarà rischiato, anche se il ritorno tra i convocati è solo questione di tempo.