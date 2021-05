Milan, buone notizie da Milanello: Mandzukic si è allenato in gruppo

Arrivano buone notizie dall'infermeria di Milanello: Mario Mandzukic, attaccante del Milan, è ritornato ad allenarsi con il gruppo

Arrivano buone notizie dall'infermeria di Milanello. Dopo il forfait contro il Benevento, come riferisce 'TuttoMercatoWeb', Mario Mandzukic è tornato ad allenarsi con il resto della squadra. Per questo motivo sembra molto probabile una sua convocazione in vista dello spareggio Champions contro la Juventus, sua ex squadra. Lotta a due sul mercato per il nuovo attaccante del Milan: ecco i nomi