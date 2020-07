Milan, buon compleanno al giovane Tommaso Pobega: 21 anni per lui

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Compie oggi 21 anni il giovane centrocampista centrale Tommaso Pobega.

Di proprietà del Milan, Pobega quest’anno ha giocato in prestito al Pordenone in Serie B. Le buone prestazioni del calciatore hanno fatto sì che il Milan pensasse ad un suo reintegro in squadra in vista della prossima stagione. Pobega quest’anno ha giocato in totale fino a questo momento 28 partite mettendo a referto 5 gol e 3 assist. Magari, con l’addio di Lucas Biglia, ci potrebbe essere spazio per lui in rosa. Nel frattempo, gli auguriamo tanti auguri di buon compleanno.

Nel frattempo, i destini di Frederic Massara e del Milan, sembrano prendere strade diverse. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓