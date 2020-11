Milan, buon compleanno a Papin: per lui 2 stagioni in rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nato in Francia a Boulogne Sur Mer il 5 novembre 1963, compie oggi 57 anni Jean Pierre Papin.

Dopo aver reso grande il Marsiglia in patria, giunse al Milan nell’estate del 1992 per la cifra di 14 miliardi di lire. Papin era un bomber abile sotto porta. Vestì la maglia rossonera per 2 stagioni collezionando in totale 31 gol in 63 partite giocate. Fra i suoi grandi successi personali, può annoverare il Pallone d’Oro vinto nel 1991. A livello di squadra, Papin con il Milan vinse: 2 Scudetti, 2 Supercoppe italiane e 1 Champions League. A lui vanno i migliori auguri da parte della nostra redazione.

RINNOVO CALHANOGLU, ECCO LE ULTIME SUL TURCO >>>