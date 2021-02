Milan, Budel: “Tonali? Lo vedo bene in un centrocampo a due, il motivo”

Milan, Budel su Tonali

Dopo un inizio difficile con la maglia del Milan, Sandro Tonali sta crescendo partita dopo partita. Il salto improvviso dal Brescia in rossonero e il cambio modulo lo hanno un po’ rallentato. Adesso, però, il numero 4 sta prendendo le misure. Questa l’opinione dell’ex calciatore Alessandro Budel che ha parlato così ai microfoni di ‘Taca La Marca’: “Tonali aveva bisogno di un’esperienza intermedia prima di arrivare al Milan, piazza comunque che ha meritato. Un po’ come è accaduto a Kessie e Bennacer, visto che il ragazzo ha fatto un solo di anno di Serie A con il Brescia. Personalmente lo vedo bene in un centrocampo a due visto che abbina entrambi le fasi“. Mourinho sull’obiettivo di mercato del Milan: è sfida aperta? VAI ALLA NOTIZIA >>>