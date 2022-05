Milan, balzo in avanti esponenziale: il brand rossonero cresce del 76%

Come riferisce Brand Finance 'Football 50 2022' il Milan registra una crescita super del 76% per quanto riguarda il suo marchio. Il punto

Secondo quanto riferisce il Brand Finance 'Football 50 2022' il Real Madrid si conferma come il marchio calcistico più forte al mondo. Il valore del club spagnolo è cresciuto del 19% e raggiunge gli 1,5 miliardi di euro. Secondo posto per il Manchester City, il cui valore è anch'esso cresciuto del 19% a poco più di 1,3 miliardi e ha scavalcato il Barcellona, cresciuto solo 5% a poco meno di 1,3 miliardi. Per quanto riguarda il club italiani, la Juventus si conferma il top in Italia con un balzo del valore del 25% a 705 milioni. Successivamente ecco l'Inter, il cui valore del marchio è salito del 30% a 495 milioni. La crescita più importante, però, viene stabilita dal Milan, cresciuto del 76% a 269 milioni. Seguono il Napoli (valore del marchio + 32% a 182 milioni di) e la Roma (valore del marchio + 49% a 181 milioni di euro).