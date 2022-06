Milan, Brahim premiato da Marca per aver conquistato la ‘Tripla Corona’

Brahim Diaz è stato premiato dalla redazione del quotidiano sportivo spagnolo 'Marca' per aver conquistato la 'Tripla Corona'

Nella giornata di oggi, Brahim Diaz è stato premiato dalla redazione di 'Marca'. Il classe 1999 è il primo calciatore Under 23 della storia del calcio ad aver conquistato la 'Tripla Corona', ovvero la vittoria del campionato spagnolo, inglese e italiano. "E' stata una bella mattina a Malaga nel 'Marca Sports Weekend 2022. Grazie per il premio", le parole apparse su una storia pubblicata su Instagram.