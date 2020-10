Milan, Brahim Diaz: “Ambidestro sin da piccolo. Ecco come ho fatto…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Brahim Diaz, calciatore del Milan, nell’intervista rilasciata ai microfoni di AS, ha parlato di alcune delle sue caratteristiche.

“Se sono mancino o destrorso? Mi piace sempre lasciare in sospeso questa domanda, perchè così gli avversari non lo sanno. Gioco con entrambi i piedi, ho questa facilità. Per tirare sono destrorso e per condurre il pallone sono mancino – spiega Brahim Diaz -. Però posso anche fare il contrario, dipende… Come ci sono riuscito? Sono sempre stato con la palla, sin da piccolo. Era la mia miglior amica. Ho sempre voluto migliorare in tutti gli aspetti e saper usare entrambi i piedi era uno di questi. Ho migliorato questo, facendo pratica. Quando vedevo che calciavo molto con il destro, cambiavo con il sinistro”.

