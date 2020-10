Calciomercato Milan – Brahim Diaz: “Real Madrid? Ora penso al presente”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Brahim Diaz, calciatore del Milan, nell’intervista rilasciata ad AS ha parlato del suo futuro, soffermandosi ovviamente sul Real Madrid.

“Futuro? Sono concentrato sul Milan quest’anno. Voglio fare del mio meglio per loro e poi vedremo …Il mio obiettivo è mostrare il mio potenziale e mostrare al mondo cosa posso dare. Zidane? Ho molto affetto per lui. È stato un grande giocatore ed è un vincente come allenatore. Mi ha sempre dato buoni consigli. Quello che mi ha detto rimane tra lui e me, ma gli voglio molto bene”.

