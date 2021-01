Milan, Braglia: “Se passa contro la Juventus è da Scudetto” / News

Braglia, Milan da Scudetto se batte la Juventus

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Simone Braglia, ex portiere rossonero nel 1997/1998, ha detto la sua su un Milan inserito nella lotta scudetto. Secondo Braglia manca un ultimo step. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘TMW Radio’: Non è normale vedere una Juve che annaspa, è in una fase di rinnovamento. Il Milan? Voglio vedere se i giovani reggono le responsabilità in partite così importanti. Se passa, può davvero essere in corsa per lo Scudetto“. Mercato Milan – Simakan affare chiuso, annuncio a breve: ecco la nostra esclusiva >>>