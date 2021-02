Milan, Braglia: “Ibrahimovic sia d’esempio e non vada a Sanremo”

Le parole di Braglia su Ibrahimovic a Sanremo

È stato il portiere del Milan nel 1997/98, anche se non ha mai giocato. Stiamo parlando di Simone Braglia, che ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, che dovrebbe andare ospite a Sanremo. Ecco le parole di Braglia su questo e non solo.

Juventus, Dybala sente ancora dolore al ginocchio. Un momento delicato sia dal punto di vista fisico che contrattuale:

“Già prima dell’infortunio il suo futuro non era dei più rosei. La Juve aveva fatto capire, tergiversando sul rinnovo, che forse non ci crede molto. L’infortunio ora complica di più le cose”.

Ci crede alla Juve e al sogno Champions?

“La Juventus sta riqualificando tutto, a partire dalla rosa. Sta pianificando il futuro. Chiesa e Kulusevski magari non sono ora da Juve ma possono crescere”.

Napoli, deluso più da De Laurentiis o da Gattuso?

“Qui è e Laurentiis che vuole fare il tecnico. Si è visto il Genoa, che quando ha lasciato stare Ballardini e la questione tecnica sono arrivati i risultati. Ci vuole anche da parte degli allenatori un po’ più di carattere. Se mi adeguo a certe situazioni, prima o dopo vado a finire nel dimenticatoio. Se non si riesce a farsi rispettare, meglio andare via”.

Milan può passare il turno in EL?

“Ha 2 risultati su tre. Se perde, ma non credo, allora si aprirebbe una crisi. Ma non credo. Adesso il cambio modulo è necessario. Se la società si deve mettere a disposizione per far andare Ibra a Sanremo, allora c’è qualcosa che non va. Un calciatore deve fare il calciatore e basta. Un leader deve essere d’esempio. Se concedi certe cose a lui, poi devi farlo a qualche altro calciatore”.

Intanto per il Milan novità di calciomercato: si parla del nuovo Neymar >>