Milan, Borini: “Mi sono divertito, non ho giocato solo da centrale e in porta”

Milan, i ricordi di Borini

Fabio Borini, attuale giocatore del Karagumruk, ha commentato la sua passata esperienza al Milan. Questi i suoi ricordi rossoneri ai microfoni di 'Tam Saha Magazine': "Milan? Era quello che avevo sempre voluto. Volevo essere un giocatore importante in una grande squadra. Mi sono divertito molto nei due anni e mezzo al Milan, sono riuscito a essere importante. Ho giocato in 8 delle 11 posizioni, praticamente tutte tranne portiere e centrale di difesa. Volevamo andare in Champions e ci siamo andati vicini, molto. Abbiamo giocato finali di Coppa Italia e Supercoppa".