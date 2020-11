Milan, Borghi: “Ibrahimovic? L’età non conta, è ancora decisivo” / News

Milan, Borghi ha le idee chiare su Ibra

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Borghi, commentatore di 'DAZN', ha parlato del momento attuale di Zlatan Ibrahimovic. Questa la sua opinione espressa sul suo canale YouTube: "E' il capocannoniere del campionato, non ha giocato tutte le partite e ha segnato pure otto gol. I discorsi sulla sua età sono secondari rispetto a quello che offre sul campo. Segna, è un trascinatore, sviluppa il gioco. I palloni alti li prende tutti e li mette giù dando soluzioni alla squadra. Nel nostro campionato Ibrahimovic risulta ancora decisivo".