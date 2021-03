Milan, Bonetti: “Kessie uno dei più forti, Tomori giocatore interessante”

Milan, l’opinione su Kessie e Tomori

Dario Bonetti, ex calciatore del Milan, ha parlato della vittoria contro il Verona e si è soffermato su Franck Kessie e Fikayo Tomori. Le dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’:

Sorpreso della vittoria vista l’emergenza?

“Sinceramente non sono mai sorpreso se una grande squadra vince. E’ vero che c’erano assenze di giocatori dal valore riconosciuto ma i giovani sono molto bravi, tutti. C’è stato ripeto un gran lavoro della società, del tecnico e del gruppo”.

Kessie è diventato un leader?

“E’ uno dei centrocampisti più forti del campionato, è di quelli come una volta che sanno fare le due fasi. Sa rubar palla, ha forza, ha gamba è intelligente, possiede buona tecnica e si fa valere pure in fase realizzativa. Non è semplice avere la sua continuità nel segnare su rigore”.

Da difensore Tomori le piace?

“I giovani sono tutti giocatori interessanti al di là di errori che possono starci. Sono giovani di prospettiva, peraltro indossare la maglia del Milan non è mai facile”.

Milan, il riscatto di Dalot è possibile: ecco perché