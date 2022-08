Milan-Bologna, si va verso un nuovo sold-out: i dettagli

Previsto il pienone per il secondo impegno casalingo del Milan, che ospiterà il Bologna sabato sera a San Siro: un nuovo sold out per i rossoneri

Carmelo Barillà

Previsto il pienone per il secondo impegno casalingo del Milan, che ospiterà il Bologna sabato sera a San Siro. Un nuovo sold-out per i rossoneri, segnale che l'entusiasmo dei tifosi non scema. Il Milan, dopo il pareggio ottenuto contro l’Atalanta, vorrà a tutti i costi tornare all’appuntamento con la vittoria, in modo da non perdere ulteriore terreno nei confronti di Inter e Napoli.

Nel debutto contro l'Udinese, a San Siro si sono registrati più di 70mila spettatori, cifre da record per una gara di metà agosto. Staremo a vedere i dati ufficiali delle presenze in Milan-Bologna, con la certezza che i tifosi rossoneri non faranno mancare il loro apporto.