Milan-Bologna, Romagnoli out per infortunio: le sue condizioni | PM News

Mancano circa due ore dal fischio d'inizio del match tra Milan e Bologna. Sarà il posticipo che chiuderà la 31^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri dovranno vincere per mantenere ben salda la prima posizione in classifica, mentre i rossoblù vorranno ottenere un successo per avvicinarsi sempre di più alla matematica salvezza. Nessun dubbio di formazione per Stefano Pioli, il quale, però, dovrà fare a meno di un suo calciatore. Si tratta di Alessio Romagnoli, che non sarà a disposizione dell'allenatore parmigiano per un problema fisico. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, il capitano del Milan salterà il match di questa sera a causa di una infiammazione in regione adduttoria sinistra.