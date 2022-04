Milan-Bologna, quattro punti di sutura per Ibrahimovic / Serie A News

Zlatan Ibrahimovic, nel corso di Milan-Bologna, ha rimediato un brutto taglio dopo uno scontro violento con Gary Medel. Le sue condizioni

Al 70' minuto il pubblico di San Siro si esalta per l'ingresso dell'idolo Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha cercato di dare il suo prezioso contributo per dara la zampata giusta e superare un attento Bologna. Nulla di fatto, il Milan si è dovuto accontentare di un punto che ha permesso a Napoli e Inter di avvicinarsi in maniera pericolosa. Nel corso della partita, inoltre, si è visto uno scontro violento tra il numero 11 rossonero e Gary Medel.