Milan-Bologna, oggi Dijks in gruppo nell’allenamento rossoblù

Allenamento pomeridiano oggi per gli uomini di Mihajlovic in vista di Milan-Bologna e buone notizie: ecco il resoconto dal sito.

Allenamento pomeridiano per i rossoblù che oggi, in vista di #MilanBFC, hanno svolto un allenamento di scarico e lavoro aerobico in campo e una seduta in palestra. Mitchell Dijks ha lavorato con il gruppo.