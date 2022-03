Milan-Bologna arbitrata da Marinelli. L’appello di Maldini è stato inascoltato

Milan-Bologna sarà arbitrata da Livio Marinelli, 11 gare fino ad ora in Serie A. Il monito di Paolo Maldini è rimasto inascoltato

Detto questo, ci limitiamo a segnalare come Milan-Bologna sarà arbitrata da Livio Marinelli . Quest'ultimo ha arbitrato fino a questo momento 10 partite in Serie A. Resta dunque inascoltato il monito di Paolo Maldini , direttore dell'area tecnica del Milan lanciato dopo la gara contro l'Udinese: "Il Milan, fino a prova contraria, è la capolista e non può avere sempre un arbitro esordiente a San Siro. Non è facile arbitrare a San Siro".

Al Var inoltre ci sarà Di Paolo. I precedenti non sono incoraggianti. In un Benevento-Milan ha richiamato Pasqua per un'espulsione a Sandro Tonali che non c'era. In Milan-Verona di quest'anno non ha corretto Prontera che aveva fischiato un rigore ai veronesi per un fallo di Romagnoli su Kalinic (invece era il contrario). In Milan-Napoli, infine, ha richiamato l'arbitro per un presunto fuorigioco attivo di Giroud in occasione del gol di Kessie.