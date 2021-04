Milan, Boban riparte dalla UEFA: sarà braccio destro di Ceferin

Dopo il licenziamento del Milan, ora Boban torna "in campo": sarà Head of Football nella UEFA. Ecco tutti i dettagli sul suo ruolo.

Stefano Bressi

Dopo che il Milan lo aveva licenziato per aver anticipato le voci su Ralf Rangnick, ora Zvonimir Boban, ex rossonero anche di campo, è pronto a una nuova avventura. A due giorni dal Comitato esecutivo, infatti, la UEFA ha deciso che il croato sarà il nuovo Head of Football. Ovvero il braccio destro di Aleksander Ceferin, numero uno della Federcalcio europea. Si tratta di una posizione manageriale creata appositamente per lui.

Boban, scrive La Repubblica, aveva già ricoperto un ruolo analogo nella FIFA, quindi a livello mondiale. Era stato proprio immediatamente prima della parentesi Milan, durata solo nove mesi (dal giugno 2019 al marzo 2020). Era stato contattato dall'amico Paolo Maldini, con cui a lavorato a stretto contatto con buoni risultati e grande affiatamento.

Alla UEFA mancava una figura di un capo del settore calcio e Ceferin ha voluto che fosse Boban, in modo che potesse colmare autorevolmente la lacuna. Niente compiti amministrativi o di rappresentanza, dunque, per Zorro. L'agenda di Boban sarà fitta e legata a impegni di strettissima attualità calcistica: i rapporti con le leghe e i club; la revisione dei calendari; l'armonizzazione tra coppe e campionati; la gestione del VAR nei tornei UEFA. Il debutto nell'incarico, che sarà comunicato ufficialmente il 20 aprile, coincide con un momento fondamentale per il calcio, sotto la pandemia. Ceferin sta infatti per ufficializzare le 12 città che ospiteranno il primo Europeo itinerante.

Inoltre, il Comitato esecutivo darà anche l'ok definitivo alla nuova Champions League a 36 squadre a partire dal 2024. Così si dovrebbe sciogliere il nodo dei quattro posti in più per le qualificate dai campionati nazionali: 1 al Paese quinto nel ranking dei club per nazioni (oggi la Francia); 1 al campione del primo Paese nel ranking che non abbia squadre qualificate e i restanti 2 ai primi 2 club del ranking che non si siano qualificati alla Champions, ma almeno all'Europa League o alla Conference League. Insomma, un po' di lavoro per Boban c'è.