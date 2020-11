Milan, Boateng: “Moonwalk, che tensione. Ecco il retroscena” | News

Ultime Notizie Milan News: il ricordo di Boateng

MILAN NEWS – Kevin Prince Boateng, calciatore del Monza, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN. L’ex rossonero ha ricordato la bellissima festa scudetto del 2011, cioè quando il Milan vince il diciottesimo tricolore della sua storia.

“Serata pazzesca. Moonwalk? Non mi ero preparato, me l’han detto poco prima della partita che l’avrei fatto: non ero preparato, all’ultimo ho scoperto che c’era il vestito pronto ed un palco, quindi è stato tutto naturale, è uscito così. Forse è stato il momento con più pressione della mia carriera: 85 mila persone che mi fissavano! Michael Jackson rappresenta tutto per me: ho pianto come un bambino quando è morto, le sue canzoni sono state fondamentali per la mia vita, è un idolo, un mito per me”. Ibrahimovic accorcia i tempi di recupero. Le ultime. VAI ALLA NOTIZIA>>>