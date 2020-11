Milan, recupero lampo per Ibrahimovic? Ecco la data | News

Ultime Notizie Milan News: recupero lampo per Ibrahimovic?

MILAN NEWS – Come tutti sanno, Zlatan Ibrahimovic contro il Napoli ha riportato una lesione del bicipite femorale. Lo svedese dovrebbe stare fuori tre-quattro settimane, ma con Zlatan tutto è possibile.

Come scritto da Tuttosport, Ibra potrebbe anche anticipare i tempi di recupero. L'attaccante, tra l'altro, proprio ieri ha parlato a Sport Bladet delle sue condizioni fisiche: "Non è niente di grave. Solo una o due settimane". Dunque Ibrahimovic potrebbe tornare a disposizione addirittura per la partita contro la Sampdoria, in programma il 6 dicembre. Al momento, però, resta più probabile la data del 13 dicembre, cioè quando il Milan ospiterà a San Siro il Parma.