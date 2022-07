Milan, Blue Skye può avere i documenti per la causa contro Elliott: le ultime

Blue Skye può avere accesso ai documenti per intentare la causa contro Elliott sulla cessione del Milan a Redbird: c'è l'ok del giudice

Carmelo Barillà

Blue Skye può avere accesso ai documenti per intentare la causa contro Elliott per la cessione del Milan a Redbird: c'è l'ok del giudice. Motivo della discussione è il recente passaggio di proprietà del club rossonero nelle mani della società gestita da Gerry Cardinale. Quest'ultima, a detta di Blue Skye, sarebbe una vendita a “porte chiuse” e in violazione dei diritti degli altri azionisti.

Cessione Milan: le ultime

Secondo quanto riferisce Reuter Sports, il giudice ha autorizzato Blue Skye, investitore di minoranza dell'AC Milan, ad ottenere documenti nel tentativo legale di impedire all'hedge fund Elliott Investment Management LP di completare la cessione da 1,2 miliardi di euro (1,21 miliardi di dollari) della squadra di calcio rossonera. Con un'ordinanza del 5 luglio, infatti, il giudice distrettuale Katherine Polk Failla a Manhattan ha affermato che Blue Skye ha soddisfatto gli standard legali per ottenere il numero "limitato" di documenti richiesto da utilizzare nelle azioni giudiziarie del Lussemburgo per bloccare la vendita o ottenere un risarcimento.

Cos'è Blue Skye?

Blue Skye è la società di Cerchione e D’Avanzo detentrice del 4,27% di Project Redblack (con sede in Lussemburgo), che a sua volta ha la totalità delle quote della Rossoneri Sport Investment Sarl, che a sua volta controlla il 99,93% del Milan. In questo gioco di scatole cinesi Elliott aveva la maggioranza fino a qualche settimane fa, prima di cedere il controllo del club rossonero a RedBird.

Cos'è Elliott?

Elliott Management Corporation è una società statunitense di gestione degli investimenti fondata nel 1977 a New York da Paul Singer, ed è considerato il più grande fondo di investimento attivista al mondo. Elliott ha rilevato l'AC Milan nel 2018 e ha affermato di voler mantenere una quota di minoranza e seggi nel consiglio di amministrazione. Spera di completare la vendita entro settembre a RedBird. Quest'ultima fa parte anche del Fenway Sports Group, che possiede il Liverpool, squadra di calcio della Premier League inglese e la squadra di baseball dei Boston Red Sox.

Le accuse di Blue Skye ad Elliott sulla cessione del Milan

Blue Skye accusa la famiglia Singer di aver agito nel silenzio senza informare in maniera dettagliata delle trattative in essere per la cessione del Milan. Cerchione e D’Avanzo si sono mossi a livello legale, ottenendo (come detto) dal giudice distrettuale degli Stati Uniti Katherine Polk Failla a Manhattan un’ordinanza che consente l’accesso ad alcuni documenti per intentare eventualmente la causa ad Elliott.

Il giudice, come riportato da Reuters, ha deciso che "le citazioni proposte da Blue Skye non erano né eccessivamente invadenti né onerose e nulla suggeriva che Blue Skye stesse cercando di aggirare le procedure legali al di fuori del Paese".

Da una parte quindi Blue Skye vorrebbe un blocco della cessione a RedBird oppure un risarcimento, dall’altra Elliott ha sottolineato che il potere decisionale sarebbe nelle mani di Arena Investors (con cui Blue Skye sottoscrisse una join venture nel 2020) e che le accuse sono "frivole e vessatorie". Staremo a vedere l'evolversi della vicenda. Sicuramente si andrà per le lunghe.