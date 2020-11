Milan, Bjørkan (ds Bodø/Glimt): “Hauge? Una storia da favola” / News

Milan, il ds del Bodø/Glimt sulla cessione di Hauge

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Aasmund Bjørkan, direttore sportivo del Bodø/Glimt, ha parlato della cessione di Jens Petter Hauge al Milan. Le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “Penso che il Milan fosse già interessato, ma abbia potuto vedere di che giocatore stessimo parlando quando li abbiamo affrontati a San Siro. Dopo quella partita, l’interesse nei suoi confronti è esploso, il suo agente mi ha parlato di club di Premier League e della Liga interessati. Penso che il Milan abbia fatto bene muoversi così velocemente, perché Hauge è un ottimo giocatore e credo che possa avere un grande impatto ad altissimi livelli. È una favola, sia per lui che potrà vestire una maglia così, che per noi”. Accordo tra il Milan e il Real Madrid per Brahim Diaz? Le ultime >>>