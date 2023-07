BitMEX diventa Premium Partner del Milan: il comunicato ufficiale

(fonte: acmilan.com) " AC Milan e BitMEX sono lieti di annunciare il proseguimento della loro partnership, che vedrà la piattaforma leader per il trading di crypto, già Official Cryptocurrency Trading Partner dei rossoneri, diventare Premium Partner del Club.

Continua dunque il percorso condiviso nel segno dell’innovazione e dell’impegno nel primeggiare nei propri rispettivi campi tra due realtà internazionali con lo sguardo rivolto al futuro, ma attente anche al tema dell’inclusività. AC Milan e BitMEX hanno infatti già collaborato su molteplici iniziative, dalla celebrazione per la vittoria del 19° Scudetto al sostegno offerto a Fondazione Milan per potenziare il proprio impegno sociale e promuovere occasioni a fine benefico quali la Padel Cup, la Milano Marathon e la Charity Dinner organizzata per festeggiare i 20 anni dalla sua nascita.