Milan, bilancio 2019-20: si va verso una perdita da 100 milioni

MILAN NEWS – Come viene evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fine mese si chiuderà il bilancio 2019-20 per il Milan. Rispetto al terribile -146 milioni dell’ultimo esercizio ci sarà un miglioramento, ma relativo: la proiezione è di circa -100 milioni.

Cifra sulla quale i mancati introiti (tra ricavi da stadio e commerciali) legati alla crisi Covid hanno avuto un impatto significativo. Va detto però che la solidità del club c'è, considerando che il Milan, a differenza di tante altre squadre, non ha debiti sui mercati obbligazionari. La svolta ci sarà con il nuovo stadio.