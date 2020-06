Buon compleanno a Serginho, ex terzino del Milan di Ancelotti

MILAN NEWS – Sérgio Cláudio dos Santos, meglio conosciuto solamente come Serginho, compie oggi 49 anni.

Per l’ex terzino sinistro brasiliano, sono 9 le stagioni trascorse con la maglia del Milan. Nell’estate 1999 venne acquistato dal club rossonero per una cifra pari a 18 miliardi di lire. Al Milan ci resta fino al termine della sua carriera. Il 18 maggio 2008 giocò l’ultima partita contro l’Udinese. In totale, Serginho ha giocato con il Milan 281 partite segnando 24 gol. Il suo palmares rossonero è ricchissimo: 1 Scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 2 Champions League, 2 Supercoppe europee e 1 Mondiale per Club. Tantissimi auguri da parte della nostra redazione a Serginho.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓