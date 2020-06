Milan, bilancio 2019-20: il coronavirus ha contribuito al passivo

MILAN NEWS – Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, il Milan entrò martedì chiuderà il bilancio relativo all’annata 2019-20. Rispetto al terribile -146 milioni dell’ultimo esercizio ci sarà un miglioramento, ma relativo: la proiezione tra i -90 e i -100 milioni.

Situazione non proprio rosea, insomma, anche se c’è da dire che l’emergenza coronavirus ha contributo ad accentuare il problema. Tra i vari incassi mancati, in primis quelli legati alle partite interne a San Siro, il Milan ha avuto circa 20 milioni di utili in meno. INTANTO IBRAHIMOVIC SARA’ DISPONIBILE PER LA PARTITA CONTRO LA ROMA? IL PUNTO, CONTINUA A LEGGERE >>>