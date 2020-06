Verso Milan-Roma, Ibrahimovic convocato? Il punto

MILAN NEWS – Non è il Duomo di Milano, ma la casa di Ibrahimovic resterà sempre un campo da calcio. Con ogni probabilità, dopo diverso tempo, ci metterà nuovamente piede domani pomeriggio. La notizia della giornata di ieri è che Zlatan ha svolto tutto l’allenamento con la squadra.

Ibrahimovic dunque può essere considerato abile e arruolabile per la partita di domani contro la Roma, in programma a San Siro. Non è escluso che Ibra possa anche giocare qualche minuto nel caso in cui la partita lo richiedesse. Anche Kjaer ha recuperato dalla contusione al ginocchio che lo aveva fermato dopo Lecce e dovrebbe tornare titolare insieme al capitano Romagnoli.