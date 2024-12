Milan, Bianchin: “La situazione è complessa. Solo una cosa va bene”

Sul momento difficile del Milan

"Sono giorni di apprensione in casa rossonera. C'è stata la contestazione dei tifosi anche nel giorno del 125° compleanno del club. La situazione è complessa sotto tutti i punti di vista, come se ne esce non lo so. C'è un paradosso che mi incuriosisce: hai preso un allenatore per non andare all-in come potevano esserlo, per motivi diversi, Conte, De Zerbi e Conceiçao. Fonseca non è un allenatore estremo e ha già allenato in Italia e invece vai comunque all-in perchè ora c'è in gioco tutto".