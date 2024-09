Bertolucci sui social: “Solo nome e colori. Del mio Milan non c’è traccia”

A Paolo Bertolucci , ex tennista e attuale commentatore televisivo, non è piaciuta affatto la prestazione del Milan contro il Liverpool.

Forte critica di Bertolucci

Dopo la sconfitta dei rossoneri per 3-1 nella loro prima partita stagionale di Champions League, Bertolucci ha espresso il suo disappunto con un tweet che ha preso di mira tutti. Il suo messaggio, carico di malinconia per il glorioso passato del Milan, è diretto: "Al momento resta solo il nome e i colori sociali. Per il resto, del mio Milan non c’è traccia".