Milan, Bergomi: “Tonali mi sta piacendo molto, ha fatto il salto di qualità”

Bergomi, ex nerazzurro e storico rivale del Milan, ha parlato in modo molto positivo di Tonali, centrocampista rossonero.

Si è concluso il primo girone di Serie A e il Milan ha fatto decisamente bene, soprattutto all'inizio. Uno dei trascinatori della squadra è stato certamente Sandro Tonali, classe 2000 rossonero che ha fatto un miglioramento impressionante rispetto allo scorso anno. Di lui ha parlato Bergomi, ai microfoni de ilgiornale.it, dove ha analizzato chi lo ha sorpreso di più: "Davanti sicuramente Vlahovic, lo conosco bene fin dal suo arrivo in Primavera a Firenze, è davvero un fenomeno. In difesa mi piace molto Bremer del Torino, è forte fisicamente, veloce e non ha paura dell'uno contro uno. In mezzo al campo sicuramente Frattesi è la vera rivelazione di questa prima parte del campionato. Faccio questi nomi perché mi sembrerebbe scontato dire Brozovic o altri. Un altro che mi sta piacendo molto è Tonali che ha fatto il salto di qualità".