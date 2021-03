Milan, Bergomi: “Pobega mi sta impressionando, ha cambio di passo”

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter, ha parlato delle qualità di Tommaso Pobega, centrocampista dello Spezia in prestito dal Milan

Giuseppe Bergomi, commentatore di 'Sky Sport', ha spesso elogiato il Milan per la stagione condotta finora. Ai microfoni d 'TMW Radio', l'ex difensore dell'Inter ha elogiato apertamente Tommaso Pobega, centrocampista dello Spezia in prestito dal Milan. Può servire al Diavolo per la prossima stagione? Queste le dichiarazioni: "A me sta impressionando Pobega, ha il cambio di passo e può essere una soluzione diversa rispetto a quanto hai a disposizione. Sta facendo vedere belle cose".