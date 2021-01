Milan, Bergomi: “Lite Ibrahimovic-Lukaku? Ecco cosa penso” | News

Milan, Bergomi parla della lite tra Ibrahimovic e Lukaku

Giuseppe Bergomi, ex difensore dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport. Bergomi ha parlato della lite che ha fatto il giro del mondo, cioè quella tra Ibrahimovic del Milan e Lukaku dell’Inter. Ecco cosa ha detto l’opinionista di Sky Sport.

"Chi è stato in campo – ha dichiarato Bergomi- queste cose le guarda con occhio diverso perché ha vissute certe situazioni. Per questo secondo me l'arbitro, con due gialli, l'ha gestita bene la situazione, anche perché non era tenuto a capire i labiali. Però rispetto anche chi pensa che andavano entrambi espulsi".