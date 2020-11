Milan, Bergomi: “Do poche colpe per aver venduto Locatelli”

MILAN NEWS – Uno degli uomini del momento sembra essere Manuel Locatelli, centrocampista classe 1998 del Sassuolo ed ex Milan. Il giovane mediano si sta mettendo in mostra con prestazioni di altissimo livello che ne hanno fatto impennare il valore fino a 30 milioni e hanno portato molti top club a chiedere informazioni. Anche nell’Italia fa la differenza e secondo alcuni il Milan dovrebbe avere qualche rimpianto per averlo lasciato andare nell’estate 2018.

A tal proposito, ha parlato Giuseppe Bergomi, ex capitano dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni a TMW Radio: “Non voglio dare responsabilità a nessuno, era molto giovane e aveva mercato. In più il Milan era nel mezzo dei cambi di proprietà… Poi ci sono dei ragazzi che crescono grazie agli allenatori giusti e vengono fuori. Una volta, non lo conoscevo, venne a salutarmi apposta e dal bel gesto ho capito che è anche educato”.

