Milan, Beretta: “Theo Hernandez è uno dei migliori in Europa”

Il tecnico Mario Beretta, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Theo Hernandez, terzino del Milan. Ecco cosa ha detto: "Sta facendo vedere anche in nazionale quanto di buono sta facendo al Milan. Il francese sta migliorando partita dopo partita e ha ancora ampi margini di miglioramento. Il lavoro che Pioli ha fatto con lui è stato importante. È in continua evoluzione, è uno dei migliori in Europa nel suo ruolo".