Nella giornata odierna è giunta notizia dell'infortunio di Ismael Bennacer , centrocampista del Milan , per cui i tempi di recupero potrebbero essere davvero molto lunghi. La notizia del suo stop è giunta qualche ora fa dalla Federazione di calcio algerina. Sul proprio account 'X', infatti, ha pubblicato un post in cui si spiega la dinamica del suo problema. Il mediano rossonero si sarebbe infatti fermato nel corso di una sessione di allenamento con la sua Nazionale. Altre indiscrezioni erano emerse su un possibile problema grave al ginocchio con tanto di trasferimento in ospedale in ambulanza.

Milan, tempi di recupero lunghi per Bennacer: e spunta una prima diagnosi

Arrivano notizie non particolarmente confortanti in merito. Secondo quanto riferito dai colleghi di 'Sky Sport' l'infortunio sarebbe più grave del previsto. Si tratterebbe di una lesione al polpaccio di terzo grado e quindi di uno strappo di natura muscolare. Ismael Bennacer farà ulteriori aggiornamenti a Milano dopo quelli svolti in Nazionale. I tempi di recupero, secondo quanto si apprende, sarebbero stimati intorno ai tre mesi e come minimo saranno di due mesi a mezzo. Il Milan, quindi, rischia di perdere il suo centrocampista per lungo tempo.